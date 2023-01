Po napadu z mačeto na policiste 19-letnik v New Yorku obtožen poskusa umora

New York, 3. januarja - Newyorški tožilci so v ponedeljek 19-letnika, ki je na silvestrovo na Manhattnu nedaleč od Times Squara z mačeto napadel policiste, obtožili poskusa umora in napada. Nekateri newyorški mediji o napadalcu poročajo kot o islamskem ekstremistu, ki naj bi se sam radikaliziral.