Zdesetkani rokometaši v Ljutomeru krepijo tudi moštveni duh

Ljutomer, 3. januarja - Slovensko rokometno reprezentanco do uvodne tekme na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem loči le še devet dni. Izbranci Uroša Zormana so takoj po prihodu na sklepni del priprav v Malo Nedeljo zavihali rokave in začeli piliti podrobnosti za prvi sklop tekem proti Savdski Arabiji, Poljski in Franciji.