Policija zbrala informacije o nesreči v Slovenski Bistrici

Slovenska Bistrica/Maribor, 2. januarja - Potem ko je policija prosila neznano voznico osebnega avtomobila in morebitne očividce nedeljske prometne nesreče v Slovenski Bistrici, naj se javijo zaradi informacij o okoliščinah nesreče, so zvečer s PU Maribor sporočili, da se je voznica sama javila in so policisti z njo že opravili pogovor in razjasnili okoliščine prometne nesreče.