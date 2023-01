Delo o letu 2023 (3. 1.)

Ljubljana, 2. januarja - Zorana Baković v komentarju Gremo še enkrat - vse do vrha! piše o letu 2023. Avtorica meni, da je začetek novega leta vedno ob vznožju gore, cilj pa je vzpeti se do vrha. Meni, da vzpon ne bo lahek, saj na hrbtu nosimo celotno breme, ki se je nakopičilo v minulem letu in še vedno iščemo odgovore in rešitve za osebne in globalne dileme.