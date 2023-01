Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 12., 1. in 2. 1.)

Ljubljana, 2. januarja - Tuje tiskovne agencije so novoletni konec tedna poročale, da so se po vstopu Hrvaške v schengenski prostor in območje evra na Obrežju, mejnem prehodu med Hrvaško in Slovenijo, v nedeljo srečali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in hrvaški premier Andrej Plenković.