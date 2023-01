Boris Becker toži vplivnico Cathy Hummels zaradi obrekovanja

München, 2. januarja - Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je vložil tožbo proti vplivnici oziroma influencerki Cathy Hummels in jo po besedah njegovega odvetnika obtožil javnega obrekovanja, piše nemška tiskovna agencija dpa. Beckerja so britanske oblasti sicer obsodile na dve leti in pol zapora, a je bil 55-letnik decembra po sedmih mesecih izpuščen.