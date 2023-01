Cene plina v Evropi najnižje od začetka vojne v Ukrajini

Pariz, 2. januarja - Milo zimsko vreme in bogato napolnjena skladišča plina še naprej znižujejo cene tega energenta v Evropi. Na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF je cena plina v minulih dneh močno padla, danes pa se je spustila do 73 evrov za megavatno uro. To je za polovico manj kot pred mesecem dni in najmanj od začetka vojne v Ukrajini.