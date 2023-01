Snežne razmere v visokogorju

Sneg, ki je nazadnje zapadel, se je zaradi pozitivnih temperatur in visoke vlage sesedel in deloma preobrazil. Na vetru izpostavljenih legah je spihan do stare podlage, ki je ponekod skorjasta, ponekod tudi trda. Grebeni so spihani in v visokogorju ponekod poledeneli. Sicer pa je sneg razmeroma mehak. V sredogorju je moker, snežna odeja se še naprej poseda in tudi tali. Snega je razmeroma malo.

Ponoči se bo vrh oblačnosti počasi dvigal, v torek bo v gorah oblačno in megleno, ponekod bodo občasno rahle padavine. Veter bo oslabel, pihal bo večinoma šibak veter zahodnih smeri. Nekoliko se bo ohladilo, ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2200 metrih. V sredo se bo v visokogorju spet razjasnilo, tudi na Pohorju in v vzhodnih Karavankah bo popoldne že nekaj sonca. Pihal bo šibak do zmeren zahodni do jugozahodni veter in ledišče se bo ponovno dvignilo nad 2500 metrov nadmorske višine. V četrtek bo v visokogorju delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, baza te oblačnosti bo visoko nad vrhovi. Zaradi jugozahodnika bo oblačno in megleno predvsem v sredogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp ter v hribih severne Primorske in Notranjske. Tam bo ponekod rosilo. Pihal bo zmerne jugozahodnik. Še malo topleje bo kot v sredo.

Snežna odeja se bo počasi sesedala in preobražala, nižje tudi talila. Sredina manjša ohladitev bo snežno odejo v visokogorju nekoliko utrdila, ob ponovni otoplitvi v četrtek pa se bo spet višje ojužila. Nevarno bo zlasti pod stenami in na strmih pobočjih, lahko se porušijo tudi nekatere opasti. Nevarnost snežnih plazov bo nad nadmorsko višino okoli 1900 metrov ostala zmerna, 2. stopnje, nižje pa bo zaradi majhne količine snega majhna, 1. stopnje.