Eksplozivni Brentford premagal Liverpool

London, 2. januarja - Brentford in Liverpool sta danes odprla 19. krog v najelitnejšem angleškem državnem prvenstvu. Domačini so prikazali odlično igro, nevarni so bili predvsem iz protinapadov in podaj iz kota, ter slavili s 3:1. S tem so skočili na sedmo mesto na ligaški lestvici tik za Liverpool z dvema točkama manj, a tekmo več.