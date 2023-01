Pirc Musar obiskala mladinski in upokojenski dom v Ljubljani

Ljubljana, 2. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala Mladinski dom Malči Beličeve in Dom upokojencev Center v Ljubljani. Poudarila je pomen sožitja in sodelovanja med generacijami, ki sta po njenih besedah temelja sodobne in vključujoče družbe, so sporočili iz njenega urada.