V poskusu pobega iz mehiškega zapora umrlo 14 ljudi

Ciudad Juarez, 2. januarja - V poskusu pobega iz zapora v mehiškem mestu Ciudad Juarez je umrlo vsaj 14 ljudi, pobeg pa je uspel 24 zapornikom. Med ubitimi so štirje zaporniki in deset paznikov, so sporočili z generalnega tožilstva zvezne države Chihuahua. Zapornikom so pri pobegu pomagali neznani napadalci, ki so v oklepnih vozilih napadli zapor.