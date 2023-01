Nemci ob novem letu ogorčeni zaradi pirotehnike

Berlin, 2. januarja - Nemška policija in gasilci pozivajo k prepovedi uporabe pirotehničnih izdelkov ob praznovanju novega leta ter k okrepljenemu nadzoru, potem ko so bili njihovi pripadniki v noči na nedeljo tarča številnih napadov. Kritik je medtem deležna nemška obrambna ministrica, potem ko so njeno novoletno izjavo o vojni v Ukrajini preglasile petarde.