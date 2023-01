Ukrajina trdi, da je v napadu ubila in ranila več sto ruskih vojakov

Doneck, 2. januarja - V raketnem napadu na stavbo v mestu Makijevka v okupiranem Donecku je umrlo približno 400 ruskih vojakov, še kakih 300 je bilo ranjenih, so sporočili iz ukrajinske vojske. Proruske sile so potrdile, da so v napadu utrpele precejšne izgube, vendar niso podale natančnih številk, poroča britanski BBC.