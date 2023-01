Slovenski rokometaši že v polnem pogonu

Ljutomer, 2. januarja - Elitna slovenska moška rokometna izbrana vrsta se je po novoletnih praznikih danes zbrala v Prlekiji. Na reprezentančni zbor je prišlo vseh 22 rokometašev, ki so na seznamu selektorja Uroša Zormana, drevi v Ljutomeru pa so že opravili prvi trening zaključnih pripravah za svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem na Poljskem in Švedskem.