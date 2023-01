V Švici presežen januarski temperaturni rekord severno od Alp

Delemont, 2. januarja - Na severu Švice so v nedeljo zabeležili najvišje januarske temperature severno od Alp doslej, saj so termometri v mestu Delemont pokazali kar 20,2 stopinje Celzija, so na Twitterju zapisali v švicarski nacionalni meteorološki službi MeteoSwiss. Temperature so bile tako od dolgoletnega povprečja višje za kar 16 stopinj Celzija.