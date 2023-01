Vreme: Danes bo na vzhodu in severu sončno, drugod bo pretežno oblačno

Ljubljana, 2. januarja - Danes bo na vzhodu in severu sončno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo na severovzhodu okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, na vzhodu do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zjutraj bo na severu in vzhodu še nekaj jasnine, na severovzhodu bo ponekod megleno, drugod bo večinoma oblačno. Čez dan se bo povsod pooblačilo, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 6 do 10, najvišje dnevne od 7 do 12, na jugovzhodu do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo suho, oblačnost se bo čez dan trgala. V četrtek bo pretežno oblačno, na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Znova bo zapihal jugozahodnik, še naprej bo za ta čas toplo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa se nahaja ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom k nam še naprej priteka za ta čas zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini oblačno, ponekod tudi megleno, v Gorskem Kotarju in Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno, po nižinah avstrijske Koroške bo zjutraj tudi nekaj megle ali nizke oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo. V torek čez dan se bo povsod pooblačilo, zjutraj bo po nižinah v krajih severno od nas megla. Predvsem v Gorskem Kotarju in v Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv večinoma ugoden, le v krajih z oblačnim vremenom bodo najbolj občutljivi ljudje imeli značilne vremensko pogojene težave. V torek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo.