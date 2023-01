Rusija Ukrajino napadla z droni v novem letu

Kijev, 2. januarja - Ukrajinsko prestolnico in več drugih regij so ponoči pretresli novi ruski napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki iranske izdelave. To je bila za Ukrajince že peta zaporedna noč ruskih napadov, potem ko so ti na novoletni konec tedna terjali najmanj štiri življenja, tri v soboto in enega v nedeljo, poročajo tuje tiskovne agencije.