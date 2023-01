Izidi smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji

* Izidi, Ljubno: 1. Eva Pinkelnig (Avt) 253,4 točke (93,5/89,5) 1. Anna Odine Stroem (Nor) 250,4 (91,5/88) 3. Selina Freitag (Nem) 246,0 (88,5/88,5) ... 5. Nika Križnar (Slo) 243,9 (92,5/87,5) 9. Ema Klinec (Slo) 234,6 (90,5/89) 27. Katra Komar (Slo) 202,9 (78/79,5) 30. Urša Bogataj (Slo) 91,4 (89,5) * Končni vrstni red silvestrske turneje (4/4): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1030,3 točke 2. Anna Odine Stroem (Nor) 1004,0 3. Nika Križnar (Slo) 980,3 ... 6. Ema Klinec (Slo) 964,5 22. Urša Bogataj (Slo) 801,2 23. Nika Prevc (Slo) 780,9 27. Katra Komar (Slo) 731,9 ... * Svetovni pokal, skupno (9/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 716 točk 1. Katharina Althaus (Nem) 527 3. Anna Odine Stroem (Nor) 491 ... 4. Nika Križnar (Slo) 403 8. Ema Klinec (Slo) 280 9. Urša Bogataj (Slo) 249 23. Nika Prevc (Slo) 90 39. Katra Komar (Slo) 14 41. Maja Vtič (Slo) 4 45. Nika Vetrih (Slo) 1 * Pokal narodov: 1. Avstrija 1507 2. Nemčija 1340 3. Norveška 1325 4. Slovenija 1166 ...