V Portorožu na novoletnih skokih v morje skočilo več kot 440 sodelujočih

Portorož, 1. januarja - S pomola na osrednji plaži v Portorožu je danes v morje, katerega temperatura je bila tako kot temperatura zraka 14 stopinj Celzija, skočilo 445 ljudi v starosti od sedem do 75 let, ki so prišli iz 11 držav. Dogodek si je ogledalo približno 4000 ljudi, je za STA povedal vodja prireditve Nino Cokan.