Pred obalo Tunizije rešili več kot sto migrantov

Tunis, 1. januarja - Pred obalo Tunizije je ob izteku minulega leta potonilo več čolnov z migranti, ki so skušali prečkati Sredozemlje na poti v Evropo. Tunizijska mornarica je danes sporočila, da so rešili 108 ljudi. Ali so bili v reševalnih akcijah najdeni tudi mrtvi in poškodovani, za zdaj ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.