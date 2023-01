Izidi smučarskih skokov v Garmisch-Partenkirchnu

* Izidi, Garmisch-Partenkirchen: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 303,7 točke (140 m/142) 2. Anže Lanišek (Slo) 297,3 (140,5/137) 3. Dawid Kubacki (Pol) 294,4 (136/138,5) 4. Manuel Fettner (Avt) 279,6 (136/138) 5. Jan Hörl (Avt) 278,9 (136/138,5) ... 13. Lovro Kos (Slo) 261,0 (129/135,5) 14. Timi Zajc (Slo) 255,8 (128/134) 29. Domen Prevc (Slo) 226,0 (124/125) - brez finala: 34. Žiga Jelar (Slo) 39. Peter Prevc (Slo) * Vrstni red 71. novoletne turneje (2/4): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 616,1 2. Dawid Kubacki (Pol) 589,3 3. Piotr Žyla (Pol) 576 ... 4. Anže Lanišek (Slo) 564,7 9. Lovro Kos (Slo) 541,7 17. Timi Zajc (Slo) 503,7 26. Peter Prevc (Slo) 346,6 29. Žiga Jelar (Slo) 335,1 30. Domen Prevc (Slo) 331,3 ... * Svetovni pokal, skupno (10/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 770 2. Anže Lanišek (Slo) 682 3. Halvor Egner Granerud (Nor) 616 ... 17. Timi Zajc (Slo) 137 18. Lovro Kos (Slo) 133 20. Peter Prevc (Slo) 117 29. Žiga Jelar (Slo) 73 31. Domen Prevc (Slo) 50 ... * Pokal narodov: 1. Avstrija 1815 2. Poljska 1616 3. Norveška 1506 4. Slovenija 1317 ...