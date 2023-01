Pred mejnimi prehodi z Avstrijo in Italijo že za danes popoldne napovedan gost promet

Ljubljana/Ljubelj/Nova Gorica, 1. januarja - Vozniki, ki se odpravljajo proti Avstriji in Italiji, naj bodo pozorni, da je že za danes popoldne napovedan gost promet pred mejnimi prehodi z obema državama. V ponedeljek pa bo pred temi prehodi tako ves dan, so napovedali na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Opomnili so še, da so na cesti Lesce - Bled zastoji.