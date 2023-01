Izidi smučarskega teka (1)

* Izidi, 10 km klasično zasledovalno: - ženske: 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 28:34,3 2. Kerttu Niskanen (Fin) 0,4 3. Frida Karlsson (Šve) 0,6 ... 33. Eva Urevc (Slo) 2:18,8 51. Anja Mandeljc (Slo) 3:05,4 - novoletna turneja (2): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 31:13 2. Kerttu Niskanen (Fin) isti čas 3. Frida Karlsson (Šve) isti čas ... 33. Eva Urevc (Slo) 2:19 51. Anja Mandeljc (Slo) 3:05 - vrstni red v svetovnem pokalu (12 od 31) 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 975 točk 2. Jessica Diggins (ZDA) 739 3. Frida Karlsson (Šve) 676 ... 29. Eva Urevc (Slo) 244 64. Anja Mandeljc (Slo) 90 108. Neža Žerjav (Slo) 8