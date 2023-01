Izidi smučarskega teka (2)

* Izidi, 10 km klasično zasledovalno: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 23:55,0 2. Paal Golberg (Nor) +10,2 3. Federico Pellegrino (Ita) 10,2 ... 29. Miha Šimenc (Slo) 92. Vili Črv (Slo) 3:53,0 - ni prišel do cilja: Anže Gros (Slo) - novoletna turneja (1): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 27:49 2. Federico Pellegrino (Ita) + 0:10 3. Paal Golberg (Nor) 0:10 ... 54. Miha Šimenc (Slo) 2:20 92. Vili Črv (Slo) 3:53 - vrstni red v svetovnem pokalu (12 od 31): 1. Paal Golberg (Nor) 833 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 732 3. Federico Pellegrino (Ita) 601 ... 114. Miha Šimenc (Slo) 38 126. Vili Črv (Slo) 18 147. Anže Gros (Slo) 3 ...