Mejni prehod Jelšane brez izkaznice prečkali tudi kolesarji.

Jelšane, 1. januarja - Na mejnem prehodu Jelšane so vstop Hrvaške v schengensko območje proslavili s prihodom kolesarjev. Prvič po 30 letih jim ni bilo treba pokazati dokumentov, mejo pa so prečkali tudi na cestah skozi Lisac in Brezo, ki sta bili doslej zaprti. Dogodka so se udeležili predstavniki občin in turističnih organizacij z obeh strani meje.