Na novoletni tekmi na Ljubnem 12 Slovenk

Ljubno ob Savinji, 1. januarja - Na novoletni tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal in finalni druge silvestrske turneje, ki se bo ob 16.30 začela na Ljubnem ob Savinji, bo nastopilo vseh 12 Slovenk, ki so nastopile v dopoldanskih kvalifikacijah. Najboljša je bila Norvežanka Anna Odine Stroem s 86 m (127,9 točke), tretja pa Nika Križnar s 85,5 m in 124,8 točkami.