Zelenski v novoletni poslanici Ukrajincem zaželel zmago

Kijev, 1. januarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sobotni novoletni poslanici malo pred polnočjo Ukrajincem zaželel zmago. "Borimo se in se bomo še naprej borili," je sporočil in se poklonil prispevku vseh regij in državljanov Ukrajine, rekoč da "ni malih zadev v veliki vojni".