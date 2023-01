Po treh letih v Portorožu spet novoletni skoki v morje

Portorož, 1. januarja - S pomola na osrednji plaži v Portorožu bodo danes pogumneži skočili v morje, ki ima temperaturo približno 13 stopinj Celzija. To bo 17. izvedba dogodka, potem ko v zadnjih dveh letih prireditve zaradi covida-19 ni bilo. Leta 2020 so organizatorji zabeležili rekordnih 686 udeležencev in več kot 5000 gledalcev.