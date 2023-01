Dončić Dallas z 51 točkami popeljal do šeste zaporedne zmage

San Antonio, 1. januarja - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA na Silvestrovo gostovali v San Antoniu in dobili teksaški derbi s 126:125. Spet je blestel slovenski košarkar Luka Dončić, ki je dosegel kar 51 točk, temu pa dodal šest skokov, devet podaj, štiri ukradene žoge in blokado.