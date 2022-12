Izidi smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji

* Izidi, Ljubno: 1. Anna Odine Stroem (Nor) 259,7 točke (91,5/90,5) 2. Eva Pinkelnig (Avt) 258,8 (90,5/93,5) 3. Katharina Althaus (Nem) 247,0 (90/85,5) ... 4. Ema Klinec (Slo) 246,6 (87,5/86) 6. Nika Križnar (Slo) 241,8 (90,5/89,5) 9. Urša Bogataj (Slo) 237,8 (87,5/86,5) 26. Nika Prevc (Slo) 219,0 (86/89) 27. Katra Komar (Slo) 218,2 (85,5/82,5) 30. Nika Vetrih (Slo) 199,2 (90/80,5) * Silvestrska turneja (3/4): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 776,9 točke 2. Anna Odine Stroem (Nor) 753,6 3. Katharina Althaus (Nem) 740,7 ... 4. Nika Križnar (Slo) 736,4 5. Ema Klinec (Slo) 729,9 11. Urša Bogataj (Slo) 709,8 15. Nika Prevc (Slo) 681,3 27. Katra Komar (Slo) 529 32. Maja Vtič (Slo) 411,7 46. Nika Vetrih (Slo) 199,2 51. Ajda Košnjek (Slo) 99,1 52. Taja Bodlaj (Slo) 96,1 53. Nejka Repinc (Slo) 94,8 54. Tinkara Komar (Slo) 92,4 ... * Svetovni pokal, skupno (8/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 616 točk 1. Katharina Althaus (Nem) 509 3. Anna Odine Stroem (Nor) 411 ... 5. Nika Križnar (Slo) 358 7. Ema Klinec (Slo) 251 8. Urša Bogataj (Slo) 248 20. Nika Prevc (Slo) 90 36. Katra Komar (Slo) 11 41. Maja Vtič (Slo) 4 44. Nika Vetrih (Slo) 1 * Pokal narodov: 1. Avstrija 1370 2. Norveška 1217 3. Nemčija 1211 4. Slovenija 1088 ...