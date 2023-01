V evropskih prestolnicah in čez lužo prešerno proslavili vstop v novo leto

Berlin/Pariz/New York/Rio de Janeiro, 1. januarja - V evropskih prestolnicah so milijoni novo leto pričakali v prešernem razpoloženju. Po dveh pandemičnih letih zaradi covida-19 so se ljudje od starega leta poslovili na množičnih praznovanjih na prostem in uživali v ognjemetih. Bučno so prihod novega leta pozdravili tudi v metropolah New York in Rio de Janeiro.