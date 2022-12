Šimenc do točk, Urevc izpadla, zmagi za Švico in Norveško

Zürich, 31. decembra - Švicarka Nadine Fähndrich in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca uvodne sprinterske preizkušnje na novoletni turneji v smučarskem teku v Val Müstairju. Do točk se je v Švici od Slovencev prebil le Miha Šimenc, ki je po izpadu v četrtfinalu zasedel 29. mesto. Preostali štirje slovenski tekači so nastope končali v kvalifikacijah.