Izidi smučarskega teka

* Izidi, sprint, prosto: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 3:00,98 2. Federico Pellegrino (Ita) + 0,18 3. Sindre Bjoernestad Skar (Nor) 2:19 ... - izpadel v četrtfinalu: 29. Miha Šimenc (Slo) - izpadla v kvalifikacijah: 56. Vili Črv (Slo) 72. Anže Gros (Slo) - novoletna turneja (1): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:54 2. Federico Pellegrino (Ita) + 0:07 3. Michal Novak (Češ) 0:16 ... 29. Miha Šimenc (Slo) 1:05 56. Vili Črv (Slo) 1:13 72. Anže Gros (Slo) 1:16 - vrstni red v svetovnem pokalu (11 od 31): 1. Paal Golberg (Nor) 786 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 682 3. Federico Pellegrino (Ita) 557 ... 114. Miha Šimenc (Slo) 38 125. Vili Črv (Slo) 18 146. Anže Gros (Slo) 3 ... - ženske: 1. Nadine Fähndrich (Švi) 3:23,56 2. Maja Dahlqvist (Šve) + 0,47 3. Lotta Udnes Weng (Nor) 0,62 ... - izpadli v kvalifikacijah: 44. Eva Urevc (Slo) 58. Anja Mandeljc (Slo) - novoletna turneja (1): 1. Nadine Fähndrich (Švi) 2:22 2. Maja Dahlqvist (Šve) + 0:11 3. Lotta Udnes Weng (Nor) 0:17 ... 44. Eva Urevc (Slo) 1:11 58. Anja Mandeljc (Slo) 1:17 - vrstni red v svetovnem pokalu (11 od 31) 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 925 točk 2. Jessica Diggins (ZDA) 738 3. Krista Parmakoski (Fin) 639 ... 29. Eva Urevc (Slo) 244 63. Anja Mandeljc (Slo) 90 108. Neža Žerjav (Slo) 8