V dobrodelni akciji Radia Capris zbrali 8,5 tone različnih dobrin in 64.167 evrov

Ljubljana, 31. decembra - Ekipa Radia Capris je danes zaključila dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca, najpomembnejšo dobrodelno akcijo v regiji, ki jo že sedem let pripravlja v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in lokalnimi društvi prijateljev mladine. Letos so v akciji zbrali 8,5 tone različnih dobrin in 64.167 evrov, so sporočili z radia.