Po 26 letih v Sloveniji mednarodno tekmovanje na velodromu

Novo mesto, 31. decembra - V Češči vasi pri Novem mestu so v sredo in četrtek priredili prvo mednarodno tekmovanje na velodromu v Sloveniji po 26 letih, so organizatorji, kolesarski klub Adria Mobil, sporočili v izjavi za javnost. Zmagi v glavnih disciplinah sta odšli na Madžarsko. Domačin in mladinski svetovni prvak na izpadanje Žak Eržen zaradi poškodbe ni nastopil.