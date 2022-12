Rode za Radio Ognjišče: Benedikt XVI. je bil eden velikih papežev

Ljubljana, 31. decembra - Zaslužni papež Benedikt XVI. je bil po mnenju kardinala Franca Rodeta človek pravičnosti, eden najbolj bistrih in najbolj zvestih voditeljev Katoliške cerkve vseh časov, eden velikih papežev. Prepričan je, da bo Benedikt XVI. nekoč razglašen za svetnika in cerkvenega učitelja. Kot teolog to nedvomno zasluži, je za Radio Ognjišče dejal Rode.