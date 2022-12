Odpoklic izdelka Biogelat Cranberry UroForte liquidum-raztopina 120 ml

Ljubljana, 31. decembra - Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek sistema EU RASFF, sistema obveščanja o zdravju škodljivih živilih in krmi, obveščen o odpoklicu prehranskega dopolnila Cranberry UroForte liquidum z rokom uporabe do 31. marca 2024, proizvajalca Biogelat, zaradi koščkov stekla v proizvodu.

V odpoklic je zajet izključno izdelek Cranberry UroForte Liquidum z rokom uporabe 31. marec 2024 in lot oznako 2D0110.

O odpoklicu je inšpektorat obvestil podjetje Top Pharm, ki prehransko dopolnilo zastopa za Slovenijo in prodaja na slovenski trg. Prodaja poteka preko farmacevtskih veletrgovcev v lekarne in specializirane prodajalne, so še sporočili iz omenjenega podjetja.