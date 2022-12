Svet žaluje za zaslužnim papežem Benediktom XVI.

London/Berlin/Pariz, 31. decembra - Družbena omrežja so kmalu po novici o smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. preplavili odzivi. Že več mesecev je bilo znano, da je Benedikt fizično šibak in da komaj govori, novica o njegovi smrti pa je užalostila številne vernike in voditelje po vsem svetu.