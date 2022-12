Umrl predsednik goriškega kulturnega centra Kinoatelje Aleš Doktorič

Gorica, 31. decembra - Nedavno je umrl predsednik goriškega kulturnega centra Kinoatelje, profesor, publicist in kulturni producent Aleš Doktorič. Star je bil 62 let. Pogreb bo 5. januarja, pred tem bo v kinodvorani goriške Hiše filma žalna seja, so sporočili iz Kinoateljeja.

Doktorič je vodenje Kinoateljeja prevzel od Darka Bratine in druščino cinefilov, ki je skrbela v prvi vrsti za promocijo slovenskega in avtorskega filma, popeljal do dragocenih izkušenj na področju produkcije, publicistike, raziskovanja in izobraževanja. Kot so še zapisali pri Kinoateljeju, je Doktorič zapustil bogato dediščino, ki ni samo intelektualna.

Doktorič je leta 1981 sodeloval pri izvedbi prve retrospektive slovenskega filma v Gorici. Bil je predsednik Kinoateljeja skoraj petindvajset let. Kot producent je pripomogel k realizaciji približno dvajsetih avdiovizualnih del (Moja Meja, Mesto na Travniku, Mala apokalipsa, Onstran žice, Miren dan idr.). Njegovo delo se je torej osredotočalo predvsem na pripovedovanje o čezmejni identiteti skozi filmske podobe.

Aleš Doktorič se je rodil 28. januarja 1960 v Gorici. Diplomiral iz zgodovine filma z diplomsko nalogo o opusu Jožeta Babiča na Filozofski fakulteti v Trstu.

Več generacij dijakinj in dijakov ga je vzljubilo kot profesorja književnosti, latinščine in zgodovine umetnosti na klasičnem liceju Trubar in na družboslovnem liceju Gregorčič ter na slovenskih šolah v Trstu.

Objavljal je članke v različnih časopisih in revijah, več desetletij pa je sodeloval s Primorskim dnevnikom, kjer je prispeval kolumne za rubriki Most'n roll in Levo od osi. Pri eni od krovnih organizaciji Slovence v Italiji, Slovenski kulturno-gospodarska zvezi, je bil odgovoren pri komisiji za vzgojo in izobraževanje.

Ukvarjal se je tudi z glasbo. Na Glasbeni matici je nekaj časa poučeval, dolgo let je bil tudi njen odbornik, so še sporočili iz Kinoateljeja.