Poteze za prevzem ženske novoletne turneje vse bolj resne

Ljubljana, 31. decembra - Moška novoletna turneja smučarjev skakalcev je eden najbolj uveljavljenih športnih dogodkov ob prehodu leta v Srednji Evropi. Lukrativna serija, ki je stara že več kot sedem desetletij, naj bi se zdaj preselila tudi med dekleta in iz termina izrinila tekmi v Beljaku in Ljubnem, kažejo novice, ki se v teh dneh pojavljajo v Avstriji in Nemčiji.