V galeriji Doževe palače v Genovi zasegli ponarejeno Rubensovo sliko

Genova, 31. decembra - V galeriji Doževe palače v Genovi so v petek zasegli domnevno ponarejeno sliko flamskega mojstra Petra Paula Rubensa. Zaseg je sledil preiskavi, ki je pokazala, da so delo flamske šole z naslovom Vstali Kristus se prikazuje svoji materi pretihotapili iz Italije in nato v Pragi lažno potrdili, da gre za originalno Rubensovo delo.