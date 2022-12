Zadnji trgovalni teden na Wall Streetu minil v znamenju celotnega leta

New York, 31. decembra - Osrednji newyorški borzni indeksi so zadnji trgovalni teden v letu 2022 sklenili v slogu dogajanja skozi celotno leto, ki ga je zaznamoval boj ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) proti inflaciji z višanjem obrestnih mer. Ko obresti rastejo, borzni indeksi padajo in to pravilo je obveljalo skozi vse leto.