Umrla legendarna ameriška televizijska novinarka in voditeljica Barbara Walters

New York, 31. decembra - Na svojem domu v New Yorku je v petek v 93. letu starosti umrla ameriška televizijska novinarka in voditeljica Barbara Walters, ki velja za pionirko televizijskega novinarstva, poročajo ameriški ediji. Med drugim je znana po intervjujih s praktično vsemi svetovnimi osebnostmi v zadnjega pol stoletja.