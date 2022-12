Ljubljana, 30. decembra - Košarkarji Barcelone so v 16. krogu košarkarske evrolige v Beogradu premagali Crveno zvezdo z 99:94 in se na vrhu razpredelnice izenačili z Baskonio Vitorio in Monacom. Vse tri ekipe so doslej zbrale po 27 točk. Slovenski reprezentant Mike Tobey za Katalonce tokrat ni zaigral.