Newyorške borze končale z najslabšim letnim rezultatom v zadnjih letih

New York, 30. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so danes zaključile z najslabšim letnim rezultatom v zadnjih letih. Razpoloženje vlagateljev sta letos zaznamovala visoka inflacija in posledično dvigi obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.