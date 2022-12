Ljubljana, 30. decembra - Nikola Jokić (Denvcer Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics) in Luka Dončić (Dallas Mavericks) so po tem tednu najvišje v boju za naziv najkoristnejšega igralce lige v sezoni 2022/23, so danes zapisali na spletni strani severnoameriške košarkarske lige NBA.