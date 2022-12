Pogrešana mladoletna Tamara Sivac iz Ljubljane

Ljubljana, 30. decembra - Svojci pogrešajo mladoletno Tamaro Sivac iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v četrtek na območju Bežigrada, obstaja možnost, da se nahaja na širšem območju Šiške. Pogrešana je visoka okoli 150 centimetrov, suhe postave in ima dolge rjave lase, ki ji segajo do sredine hrbta, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.