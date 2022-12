Pirc Musar: Leto 2022 je bilo leto solidarnosti, pa tudi aktivnih državljank in državljanov, poguma in boja za pravičnost

Ljubljana, 30. decembra - Leto 2022 je bilo leto solidarnosti, pa tudi leto aktivnih državljank in državljanov, poguma in boja za pravičnost, v poslanici ob novem letu ugotavlja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Za leto 2023 državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem Slovenije želi, da bi bilo svetlo, leto pozitivizma, zdravja, veselja in prijaznosti.