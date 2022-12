Vreme: pretežno oblačno in deževno

Ljubljana, 30. decembra - Ponoči bo sprva še pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Do jutra bo dež povsod ponehal. Na severu in severovzhodu se bo deloma zjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na severu okoli 0, ob morju do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo na Primorskem in Notranjskem oblačno in večinoma suho, drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu tudi pretežno jasno. Še bo pihal jugozahodni veter, toplo bo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa se obnavlja obsežno ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo ob severnem Jadranu in v Furlaniji oblačno, ponekod tudi megleno, v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik.