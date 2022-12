Vse več držav uvaja omejitve za potnike iz Kitajske

Madrid, 30. decembra - Vse več držav uvaja obvezno testiranje ali druge pogoje za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, potem ko po odpravi politike ničelne tolerance do covida-19 na Kitajskem skokovito narašča število okužb z novim koronavirusom. Uvedbo obveznega testiranja so danes napovedali Španija, Južna Koreja in Izrael, poročajo tuje tiskovne agencije.